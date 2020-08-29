Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok net "Doğu Akdeniz" mesajı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Nizip 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Doğu Akdeniz meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin meşru haklarından asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Gül, bu konuda kararlı olduklarını ve bunun hiç kimse tarafından engellenemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin menfaatlerini bedeli ne olursa olsun korumaya devam edeceklerini belirten Gül, "Türkiye en uzun kıyı şeridi olan bir ülkedir ve burada hiçbir hakkımızı asla ve asla zayi etmeyeceğiz. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Doğu Akdeniz'de yürütülmeye çalışılan hukuk dışı hiçbir eylem ve anlaşma geçerli değildir. Uluslararası hukuk neyi diyorsa, bu hukukun birliğini ve milletimizin menfaatini korumaya devam edeceğiz. Hiçbir beşeri güç, bizim bu anlamda çabalarımızı engelleyemeyecek. Ülkemizin tüm meşru haklarını korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu günlere kolay gelmediğini ve bağımsızlık yolunda bedellerin ödendiğini söyleyen Bakan Gül, bu yolda mücadele eden herkese minnet duyduklarını kaydetti.

Karadeniz'deki gaz keşfi

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfiyle ilgili konuşan Gül konuşmasını şöyle noktaladı:

"Bu keşif karşısında millet olarak hepimiz heyecanlandık, gurur duyduk ve sevindik. Ama bir baktık ki buna üzülenler, adeta rahatsız olanlar var. Bu milletin kaynakları artacak diye, cebine daha fazla ekmek ve para girecek diye, doğalgaz faturası azalacak diye, bu millet için bu memleket için sevinmeyenleri gerçekten Allah'a havale ediyorum. Milletimiz her şeyi görüyor ve farkında. Allah hiç kimseyi bu ülkenin menfaatine olan bu duruma üzülecek hale düşürmesin. Bizim derdimiz büyük Türkiye sevdasıdır."