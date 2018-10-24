Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'af' açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Habertürk'te katıldığı canlı yayında af tartışmalarını değerlendirdi. Bakan Gül, konuya ilişkin, "Bizim yapmış olduğumuz çalışma ceza adaletini sağlamak adına, alınan kararlar uygulamalar ne yöndedir? İdeal adalet, ceza adaleti üzerine çalışıyoruz. Hırsızlık yapıp ne de olsa çıkacağım diyorsa ve çıkıyorsa da, buna benzer... Çalışmalar tamamlanınca açıklama yapmak doğru olur. Burada amaç cezaevleri doldu boşaltalım değil ceza adaletini sağlamak. Çağdaş infaz sistemleri. Değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır. " ifadelerini kullandı.



Bakan Gül'ün değerlendirmeleri şöyle;

YENİ CEZAEVİ İNŞAATLARI



"Suça karışan, suç çrgütü gibi hareket eden kim varsa, bu konuda her türlü çalışma yapılarak suçlularla ilgili çalışmalar sürmektedir. Cezaevi inşaatları devam ediyor. 'Cezaevlerinde çok artış var bir taraftan boşaltalım' gibi bir yaklaşım doğru değil. Buna yönelik tedbirleri almak lazım. Ama bu hususta bizim çalışmalarımız var. Temel yaklaşım cezaevleri çok sıkıştı değil, ceza adaletinde bir düzenleme yapılabilir mi gibi düzenleme olabilir. Toplumda cezasızlık algısı devlete güveni de ortadan kaldırıyor.



CEZALARIN ARTIRILMASI MECLİS'İN TAKTİRİNDE



Cezaların artırılması Meclis'in takdirinde. Yaklaşım itibariyle, uyuşturucu meselesinde baronlar torbacılar ortak çalışıyor. Bu konuda temel yaklaşım ceza hukukunda müeyyide artırıldı. Nasıl doğru olacaksa değerlendirilecektir. Teknik çalışmayı, analizi yapacağız. Millet adına karar verecek olan Meclis'tir. AK Parti infaz sistemiyle ilgili tüm çalışmaları AK Parti yapar. Tüm siyasi partilerle ortak konsensusta bu yürürlüğe konulabilir.



BRUNSON'IN TAHLİYESİ



Biz bu konuda Brunson ile kararda Türk yargısı tarafından verilmiş bir karar. Bu kararı gerekçesiyle göreceğiz. Türk yargısı hiçbir talimata boyun eğmez. Kararını dosyalar kapsamında verir. Savcı 30 yıl istedi... Savcının talebi bir iddiadır. Mahkeme farklı değerlendirebiliyor. Biz yargılama makamı değiliz. Gerekçeyi gördüğümüzde sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilir. Diğer yargılamalarla hiçbir ilgisi yoktur. Her dava o dosyayla ilgili karar verilir. Kimse Türk yargısına talimat veremez. Bu davada Brunson tahliye olmuş değil, mahkum olmuştur. Yargıtay boyutuyla da süreç devam edecektir.

ABD'DEN İADE TALEPLERİ



Bizim istediğimiz gibi neticelenmiş değil. Türk yargısının talebinin karşılanması konusunda beklentilerimizi ifade ediyoruz. Dosyalarımızın yargı mercilerine intikal ettirilerek gereğinin yapılmasını istiyoruz. ABD'nin yapması gereken adımları bekliyoruz, sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz sonuna kadar takipçisi olacağız. Hukukun yerine gelmesini bekliyoruz. Her türlü çabamızı sürdürüyoruz. Sunduğumuz deliller çerçevesinde ABD'den olumlu bir netice bekliyoruz.

HALK BANKASI VE HAKAN ATİLLA



Burada açılmış bir dava yok. Milli bankamızın itibarı anlamında dikkat etmemiz lazım. Bu konuyla ilgili de biz haksız bir yargılama olduğunu dile getirdik. Süreci beraber takip edeceğiz. Yargılama süreci var, temyiz boyutu vs. ayrıntılı bir süreci var. Türk vatandaşına karşı yapılan haksızlığın sona erdirilmesi beklentimiz. "

KAYNAK: HABERTURK