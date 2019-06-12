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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı’na verdik" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı’na verdik" dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:01
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı’na verdik" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı’na verdik" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:01
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