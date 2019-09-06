Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "Ocak 2018’den itibaren 383 bin 728 dosyada zorunlu arabulucukla anlaşmaya varmış, yani 852 iş mahkemesinin bakacağı davalar anlaşmayla sonuçlanmış" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "Ocak 2018’den itibaren 383 bin 728 dosyada zorunlu arabulucukla anlaşmaya varmış, yani 852 iş mahkemesinin bakacağı davalar anlaşmayla sonuçlanmış" dedi.06 Eylül 2019 Cuma 10:39
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sistemine ilişkin, "Ocak 2018’den itibaren 383 bin 728 dosyada zorunlu arabulucukla anlaşmaya varmış, yani 852 iş mahkemesinin bakacağı davalar anlaşmayla sonuçlanmış" dedi.
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