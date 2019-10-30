Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: ABD Temsilciler Meclisi kararı bizim için yok hükmündedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, dün ABD'de Temsilciler Meclisinde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını içeren tasarının kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın manidar bir zamanda alındığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Manidar bir zamanlamayla ABD Temsilciler Meclisinden dün çıkan karar, beyhude bir girişimdir. Bizim için, devletimiz için, milletimiz için yok hükmündedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar, eninde sonunda ellerine yüzlerine bulaştırdıkları çamurla baş başa kalacaktır. Tarihin istismarı, bunu yapanlara belki üç beş oy kazandırır. Saygın ve tutarlı olmayı bu küçük çıkarlara feda etmeyi göze alanlara hakikat merhem olamaz. Neyi neye feda ettikleri de kendi bilecekleri iştir, bizim derdimiz, tasamız değildir. Ancak şunu herkes bilmelidir, bizim tarihimizde utanç yoktur. Bu milletin tarihinde leke yoktur. Soykırım lafı eden müstevliler, önce kendi tarihleriyle yüzleşsinler. Bizim tarihimiz, hak, hakikat, adalet üzerine yükselir. Bizim coğrafyamız kırımdan, kıyımdan kaçanların sığınağıdır. Hem geçmiş hem bugün, bu yalın gerçeğin tanığıdır."