Adalar’daki katliam! Sözde hayvan hakları dernekleri sessiz

Hasan Eğrigöz Ankara

En ufak olayda bile mangalda kül bırakmayan sözde hayvan hakları dernekleri işin ucu CHP’li belediyeye dokununca suspus oldular. İBB tarafından satın alınmasının ardından ortadan kaybolduğu öne sürülen Adalar’daki fayton atları hakkında tek bir açıklama yapmayan bu dernekler, atlar henüz Büyükada’da faytona koşulurken bile basın açıklaması ve çağrılar yapan 347 hak örgütü, hayvanlar öldüğünde sessizliğe gömüldüler. İBB’nin ortadan kaybolan atlarına ilişkin soru yöneltmek için aradığımız HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu ile Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) telefonlarımıza çıkmazken, ulaştığımız Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ortada çok vahim iddialar var. Konunun takipçisiyiz ama henüz sadece iddia. Soruşturma açıldı, sonucunu bekliyoruz. O zavallı canlar faytondan kurtuldu derken başka yerde başka zalimliklere uğramış olmalarından şikayetçiyiz. Durumu takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.