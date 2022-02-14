Adalar Kartal Maltepe sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu bölgelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İstanbul su kesinti saatleri:
14 Şubat Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. İSKİ kesintileri sonlandırabilmek adına çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar "Sular ne zaman gelir?" sorusunun cevabını araştırıyor.
Adalar Kartal Maltepe sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?
İstanbul güncel su kesintisi bilgisi şöyle:
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Kınalıada Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.02.2022 14:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.02.2022 15:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.02.2022 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.02.2022 15:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çınardere Mah,Velibaba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.02.2022 14:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.02.2022 11:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 14.02.2022 11:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.