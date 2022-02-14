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Yaşam Adalar Kartal Maltepe sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?
Yaşam

Adalar Kartal Maltepe sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu bölgelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İstanbul su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-02-14 15:50:00 -
Adalar Kartal Maltepe sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?

14 Şubat Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. İSKİ kesintileri sonlandırabilmek adına çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar "Sular ne zaman gelir?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Adalar Kartal Maltepe sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?

İstanbul güncel su kesintisi bilgisi şöyle:

İlçe        :              Adalar

Etkilenen Mahalleler      :              Kınalıada Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               14.02.2022 14:39

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler      :              Hürriyet Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               14.02.2022 15:06

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi      :               200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               14.02.2022 11:09

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              Fındıklı Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               14.02.2022 15:26

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Çınardere Mah,Velibaba Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               14.02.2022 14:00

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler      :              Reşitpaşa Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               14.02.2022 11:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Çatalca

Etkilenen Mahalleler      :              Kestanelik Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi   :               14.02.2022 11:40

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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