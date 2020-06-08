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Aktüel

Adalar Belediyesinin binasına pompalı tüfekle ateş açan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adalar Belediyesinin binası, saldırgan bir şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:12:18 -
Adalar Belediyesinin binasına pompalı tüfekle ateş açan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adalar Belediyesinin binası, saldırgan bir şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.


Büyükada’da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesine pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, pompalı silahla belediye binasına doğru ateş açtı. Şahsın 7 el ateş ettiği olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Şahıs olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Maltepe Cezaevine sevk edildi.

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