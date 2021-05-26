Adalar Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü Sevgi Ünsal istifa etti!

Fen İşleri Müdürü Sevgi Ünsal'ın istifasında iki konunun etkili olduğu öğrenildi. İddiaya göre, 21 Mayıs'taki Adalar Belediye Meclisi toplantısında, 2020 Yılı Kesin Hesabı, CHP'li üyelerin de desteği ile 5'e karşı 7 oyla reddedildi. Ardından da belediyenin kesin hesap cetvelinde görülen bazı araçların yıllardır kayıp olduğu tespit edildi.

Muğla'da düzenlenen operasyonda ise Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in yanında gözaltına alınan Yunus Olcay'ın Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde belediye çalışanlarının şehir dışına çıkışları genelge ile yasaklandı. Ancak Fen İşleri Müdürlüğü'nden izin almadan Muğla'ya giden Olcay'ın, görevde gözüktüğü anlaşıldı. Yönetimin bunun üzerine Olcay için geçmiş tarihli izin belgesi hazırladığı, Ünsal'ın belgeye imza atmak istemeyince istifaya zorlandığı öne sürüldü. Ağır hakaretlere maruz kalan Ünsal'ın da istifa etmek zorunda kaldığı belirtildi.

İddiaya göre, hükümlü kadrosundaki Olcay 10 yıl önce Fen İşleri Müdürlüğü'nde marangoz olarak işbaşı yaptı. Ancak kendi işi yerine 3 dönemdir belediye başkanlarının gizli korumalığını üstlendi. Olcay ayrıca Adalar'da kızının adını verdiği çay bahçesi açtı.