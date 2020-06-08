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Adalar Belediye Başkanından pompalıyla saldırıya ilişkin açıklama

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, belediyeye yönelik gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırı hakkında, "Polisin olay yeri incelemesi sürüyor. Ayrıntılı açıklamayı polisten net bilgiyi aldıktan sonra yapacağım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:01:00 -
Adalar Belediye Başkanından pompalıyla saldırıya ilişkin açıklama

Adalar Belediyesi binası önüne bu sabah gelen bir kişi, pompalı tüfekle 7 el ateş etti.

Kurşunlama olayı sonrası binadaki camlar kırıldı. Gözaltına alınan saldırganın, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi.

Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahsın, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtığı iddia edildi.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Halk TV'ye konuştu.

Gül, yaptığı açıklamada, şunları söyledi,

"Olay saat 6-6.30 arasında meydana geldi. Sebebi henüz bilinmiyor. Bir kişinin gözaltına alındığına dair bilgi var. Polisin olay yeri incelemesi sürüyor. Ayrıntılı açıklamayı polisten net bilgiyi aldıktan sonra yapacağım."

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