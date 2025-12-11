Ada Yapı’dan Üsküdar Bulgurlu’da Yeni Karma Yaşam Projesi: “Ada Yapı Bulgurlu”

Perakende sektöründe 25 yılı aşkın deneyimiyle bilinen Çağrı Marketler Zinciri bünyesindeki grup, bu tecrübesini şimdi prestijli bir gayrimenkul yatırımıyla taçlandırıyor.

99 Konut ve 35 Ticari Üniteyle Bölgenin Yeni Çekim Noktası

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde, Bulgurlu Caddesi üzerindeki 7 dönümlük arsa üzerinde geliştirilen proje; konut ve ticari alanlardan oluşan kapsamlı bir karma yaşam konsepti sunuyor.

Konut Bloku

Ada Yapı Bulgurlu’da; 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks seçeneklerinden oluşan toplam 99 adet nitelikli konut bulunuyor.

Geniş balkonlu ve teraslı daire alternatifleriyle farklı yaşam tarzlarına hitap eden konutlar; ferahlığı, fonksiyonelliği ve aile yaşamına uygun sosyal alanlarıyla modern şehir hayatının tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

Ticari Alanlar ve Çarşı Konsepti

Projede ayrıca 35 bağımsız ticari ünite yer alıyor. Ofislerden teknoloji marketlerine, cadde mağazalarından sosyal alanlara uzanan zengin bir marka karmasının planlandığı ticari bölüm, bölgenin alışveriş ve sosyal deneyimini yenileyecek yeni bir çarşı kültürü oluşturmayı hedefliyor.

İnşaat Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Lokasyon avantajıyla dikkat çeken projede inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Kaba inşaatın 6. kata kadar tamamlandığı Ada Yapı Bulgurlu, metroya yürüme mesafesinde olması ve 1. ile 2. Köprü bağlantılarına kolay erişimi sayesinde İstanbul’un ana ulaşım hatlarının merkezinde konumlanıyor.