Ada Yapı’dan Üsküdar Bulgurlu’da Yeni Karma Yaşam Projesi: “Ada Yapı Bulgurlu”

Ziyaret sonrası büyük artış! Başkan Erdoğan, Malezya'ya boşuna gitmemiş

İşte kaçışın kayıtları: Adliye vurguncusunun havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim

Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı

CHP örnek alsın! Güney Kore'de rüşvet aldığı iddia edilen Bakan kararını verdi

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Yerli ve milli mühendislerimizin emeğiyle hayata geçireceğiz

Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü

CHP, mala el koymayı iyi bilir!

Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de

Nüfus azalıyor, aile çöküyor, meclis seyrediyor! Feministlerin dediği oluyor
İstanbul – Üsküdar’ın köklü ve gelişen semtlerinden Bulgurlu’da yükselen Ada Yapı Bulgurlu projesi, konut ve ticari alanları aynı çatı altında buluşturan yeni nesil yaşam yaklaşımıyla bölgenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.

Perakende sektöründe 25 yılı aşkın deneyimiyle bilinen Çağrı Marketler Zinciri bünyesindeki grup, bu tecrübesini şimdi prestijli bir gayrimenkul yatırımıyla taçlandırıyor.

99 Konut ve 35 Ticari Üniteyle Bölgenin Yeni Çekim Noktası

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde, Bulgurlu Caddesi üzerindeki 7 dönümlük arsa üzerinde geliştirilen proje; konut ve ticari alanlardan oluşan kapsamlı bir karma yaşam konsepti sunuyor.

Konut Bloku

Ada Yapı Bulgurlu’da; 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks seçeneklerinden oluşan toplam 99 adet nitelikli konut bulunuyor.

 

Geniş balkonlu ve teraslı daire alternatifleriyle farklı yaşam tarzlarına hitap eden konutlar; ferahlığı, fonksiyonelliği ve aile yaşamına uygun sosyal alanlarıyla modern şehir hayatının tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

Ticari Alanlar ve Çarşı Konsepti

Projede ayrıca 35 bağımsız ticari ünite yer alıyor. Ofislerden teknoloji marketlerine, cadde mağazalarından sosyal alanlara uzanan zengin bir marka karmasının planlandığı ticari bölüm, bölgenin alışveriş ve sosyal deneyimini yenileyecek yeni bir çarşı kültürü oluşturmayı hedefliyor.

İnşaat Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Lokasyon avantajıyla dikkat çeken projede inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Kaba inşaatın 6. kata kadar tamamlandığı Ada Yapı Bulgurlu, metroya yürüme mesafesinde olması ve 1. ile 2. Köprü bağlantılarına kolay erişimi sayesinde İstanbul’un ana ulaşım hatlarının merkezinde konumlanıyor.

