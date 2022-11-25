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Dünya Ada ülkesinde darbe girişimi! Meclis başkanı gözaltına alındı
Dünya

Ada ülkesinde darbe girişimi! Meclis başkanı gözaltına alındı

Afrika'nın ada ülkelerinden Sao Tome ve Principe'de gece saatlerinde başlayan darbe girişiminin başarısız olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 18:04:00 -
Ada ülkesinde darbe girişimi! Meclis başkanı gözaltına alındı

Başbakan Patrice Trovoada, yaptığı açıklamada, saat 00.30’da ülkenin başkenti Sao Tome’de bulunan ordu karargahında askeri hareketliliğin başladığını aktardı.

Trovoada, Sao Tome ve Principe'de saat 06.00’ya kadar devam eden askeri hareketliliğin ardından darbe girişiminin bastırıldığını duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre ise başarısız darbe girişiminin ardından, darbeyle ilişkili olduğu düşünülen eski Meclis Başkanı Delfim Neves ve 4 kişi gözaltına alındı.

Halihazırda, durumun hükümetin kontrolü altında olduğu belirtiliyor.

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