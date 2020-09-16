  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ada ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi'ne bağlılığını sonlandıracak
Aktüel

Ada ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi'ne bağlılığını sonlandıracak

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:53:51 -
Ada ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi'ne bağlılığını sonlandıracak

LONDRA (AA) - Barbados Genel Valisi Dame Sandra Mason, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son verip gelecek yıl cumhuriyet olmak istediklerini bildirdi.

İngiltere'nin eski sömürgelerinden oluşan İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Barbados, İngiltere'den bağımsızlığının 55. yıl dönümünü kutlayacağı Kasım 2021'de "tam egemenlik" için harekete geçti.

Barbados Başbakanı Mia Mottley'in yeni yasama dönemine ilişkin hükümet programı Parlamentoda okundu. Metni, Kraliçe'nin temsilcisi olarak görev yapan Genel Vali Dame Sandra Mason okudu.

Konuşmada Ada'nın sömürge geçmişini tamamen geride bırakmasının zamanı geldiğini belirten Mason, "Barbadoslular, Barbadoslu bir devlet başkanı istiyor. Bu, kim olduğumuza ve neyi başarabileceğimize dair mutlak güvenin ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ada'nın tam egemenliğe doğru bir sonraki mantıklı adımı atacağını dile getiren Mason, "Barbados, 55. bağımsızlık yıl dönümümüzü kutladığımızda bir cumhuriyet haline gelecek." ifadesini kullandı.

Ülke, 1966'da İngiltere'den bağımsızlığını kazansa da Kraliçe Devlet Başkanı olmayı sürdürmüştü.

Daha önce Trinidad ve Tobago, Dominika ve Guyana İngiliz monarşisiyle bağlarını keserken, Jamaika Başbakanı Andrew Holness da tam egemenliğin hükümetinin önceliği olduğunu duyurmuştu.

İngiliz tahtının sahibi, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerde devlet başkanı görev ve yetkilerini, kendisi tarafından atanan Genel Valiler aracılığı ile sürdürüyor.

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerde hükümet programı, Başbakanlar tarafından hazırlansa da Kraliçe'nin temsilcisi olarak Genel Valiler tarafından okunuyor. Bu durum, Devlet Başkanı olduğu için hükümetin "Kraliçe'nin hükümeti" olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor. İngiltere'de de Başbakan tarafından hazırlanan programı Kraliçe bizzat kendisi okuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Fransa'dan olay çıkış: Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı
Dünya

Fransa'dan olay çıkış: Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece kararlı ve etkili bir lider olduğunu belirten Fransız spiker, "Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı" dedi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı