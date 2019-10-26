Ad ve soyadı nasıl değiştirilir? İsim değiştirmek için nereye başvurulur?

Vatandaşlar adını ve soyadını beğenmeyip değişiklik yapmak istediğinde nereye başvuracağını merak ediyor. İsim nasıl değiştirilir? İsim değiştirmek için mahkemeye başvurmak gerekir? Soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri 2018 aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlandı. Peki ad ve soyadı değiştirmek için nereye başvurulur?

Ad soyad değişimi nasıl yapılır? Ad soyad değiştirme şartları nelerdir? İsim değiştirmeye kimler başvurabilir? Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek. Özetle ad ve soyadını değiştirecekler il ve ilçe nüfus müdürlüklerine 3 Kasım’a kadar başvuruda bulunabilirler.

İsim değişikliği için ne kadar masraf çıkıyor?

İsim değişikliği davasının da istenen harç miktarı dinletilmek istenen tanık sayısına göre değişmektedir. Tanık dinletilmeyecek yalnızca kimlikteki yazım hatası düzeltilecek yahut gülünç durumuna düşüren isim değiştirilecekse 55 TL harç bedeli çıkacaktır. Diğer gerekçelerle isim değiştirilmek istenmesi durumunda en az 2 adet tanık dinletilmesi gerekmektedir. Bu durumda da 150-200 TL arası harç bedeli ödemeniz gerekebilir.