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Ad ve soyadı nasıl değiştirilir? İsim değiştirmek için nereye başvurulur?

Vatandaşlar adını ve soyadını beğenmeyip değişiklik yapmak istediğinde nereye başvuracağını merak ediyor. İsim nasıl değiştirilir? İsim değiştirmek için mahkemeye başvurmak gerekir? Soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri 2018 aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlandı. Peki ad ve soyadı değiştirmek için nereye başvurulur?

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:57
Ad ve soyadı nasıl değiştirilir? İsim değiştirmek için nereye başvurulur?

Vatandaşlar adını ve soyadını beğenmeyip değişiklik yapmak istediğinde nereye başvuracağını merak ediyor. İsim nasıl değiştirilir? İsim değiştirmek için mahkemeye başvurmak gerekir? Soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri 2018 aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlandı. Peki ad ve soyadı değiştirmek için nereye başvurulur? 

Ad soyad değişimi nasıl yapılır? Ad soyad değiştirme şartları nelerdir? İsim değiştirmeye kimler başvurabilir? Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek. Özetle ad ve soyadını değiştirecekler il ve ilçe nüfus müdürlüklerine 3 Kasım’a kadar başvuruda bulunabilirler.

İsim değişikliği için ne kadar masraf çıkıyor?

İsim değişikliği davasının da istenen harç miktarı dinletilmek istenen tanık sayısına göre değişmektedir. Tanık dinletilmeyecek yalnızca kimlikteki yazım hatası düzeltilecek yahut gülünç durumuna düşüren isim değiştirilecekse 55 TL harç bedeli çıkacaktır. Diğer gerekçelerle isim değiştirilmek istenmesi durumunda en az 2 adet tanık dinletilmesi gerekmektedir. Bu durumda da 150-200 TL arası harç bedeli ödemeniz gerekebilir. 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:57
  1. Ad ve soyadı nasıl değiştirilir?
  2. İsim değiştirmek için nereye başvurulur?
  3. İsim değişikliği nasıl yapılır?
  4. İsim değişikliği davası kaç kez açılabilir?
  5. İsim değişikliği için Aranan Şartlar Nedir?
  6. İsim Değişikliği Davası Nerede Açılır?
  7. İsim Değişikliği Davası Masrafları Ne Kadar Tutar?
  8. Soyadı değişikli davası sonucunda kimlerin soyadı değişir?
  9. İsim Değişikliği Davası Ne Kadar Süreye Sonuçlanır?
  10. İsim Değişikliği Davasını Nasıl Açacaksınız?
  11. soyadı değiştirme dilekçesi
  12. isim değiştirme ücreti 2019
  13. soyadı değiştirme 2019
  14. isim değişikliği nasıl yapılır 2019
  15. isim değiştirme dilekçesi
  16. isim nasıl değiştirilir 2019
  17. isim değiştirme dilekçesi 2019
  18. Ad soyad değişimi nasıl yapılır?
  19. Ad soyad değiştirme şartları nelerdir?
  20. İsim değiştirmeye kimler başvurabilir?

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