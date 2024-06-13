Ad soyad değişikliği nasıl yapılır e-Devlet? Mahkemesiz isim, soyisim değiştirme başvurusu...

Ad soyad değişikliği başvurusu e-Devlet uygulamasında aktif olmaya başlamasıyla birlikte gündem oldu. Bundan sonra isim Değişikliği için söz konusu başvurular e-Devlet aracılığı ile alınacak. E-Devlet ad soyad başvurusu yapmak isteyen kişiler, sistem girişini yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilecek. İşte konuyla ilgili detaylar..

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek “İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı. Buna göre İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.

Mahkemenin aldığı kararla genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç olarak karşılanan isimlerde mahkeme kararı şartı aranmaksızın il veya ilçe idari kurulu tarafından değiştirilebilecek. Bu gelişmenin ardından ad ve soyad değişikliği başvurusu hakkında bilgi almak isteyenler, isim soy isim değişikliği için gerekli evrakları ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

e-DEVLET İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e giriş yapın.

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Ardından; arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayın.

Bu aşamada ise "Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sona başvuru ekranı açılacak.