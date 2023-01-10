Acun'un yeni dizisi ilgili flaş gelişme! Eyvah eyvah...

Geçtiğimiz haftalarda başlayan ancak reytinglerde beklediğini bulamayan Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisi ile ilgili şaşırtan bir değişiklik yaşandı. Engin Öztürk'ün başrolünde olduğu Sıfırıncı Gün dizisinde, kurucu yönetmen değişikliğine gidildi.

Engin Öztürk'ün başrolünde olduğu ve yayınlandığı iki haftalık süreç içerisinde beklediği reyting başarısını elde edemeyen Sıfırıncı Gün dizisinde önemli bir değişikliğe gidildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Öztürk dışında Berk Cankat, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat ve Damla Colbay'ın da rol aldıkları polisiye macera türündeki dizide önemli bir değişikliğe gidildi.

SIFIRINCI GÜN'DE FLAŞ DEĞİŞİKLİK!

Dizinin kurucu yönetmeni Süleyman Mert Özdemir, yapımcı ile karşılıklı anlaşarak ekibe veda etti. Özdemir projeye veda ederken yerine, son olarak Yalnız Kurt dizisinde yönetmenlik yapan M. Çağatay Tosun geldi.