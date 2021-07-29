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Spor Acun’un yasa dışı bahis uyanıklığında yeni perde!
Spor

Acun’un yasa dışı bahis uyanıklığında yeni perde!

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan Galatasaray-PSV Eindhoven maçında reklam panolarına orjinal görüntünün dışında yansıtılan yasadışı bahis sitesi reklamları ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sık sık yaşanan donmalar nedeniyle futbolseverlere geceyi zehir eden Acun’un bu uyanıklığı yaparken uyguladığı iddia edilen yöntem ortaya çıktı. Öte yadan yasal bir suç teşkil eden konu, RTÜK’ün gündemine bile getirilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 14:00:00 - 2021-07-29 14:02:35
Acun’un yasa dışı bahis uyanıklığında yeni perde!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin köklü takımlarından Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'la oynadığı maç, Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlandı.

Önemli karşılaşma oynanan futboldan çok Acun’un yaptığı ‘uyanıklık’ ile gündeme geldi. Maç yayınında  sık sık meydana gelen donmalar ve takılmalar izleyiciyi isyan ettirirken, yaşanan teknik arızanın yanı sıra saha kenarındaki reklam panolarına yansıyan reklam skandalı patlak verdi.

Hollanda kanalından yayını izleyenler, saha kenarında başka bir reklam görürken, Acun’un kanalı TV8’deki yayında ise bambaşka reklam görüldü. Maçı televizyon ekranlarından izleyen futbolseverler, reklam panolarına orijinalinden farklı yasa dışı bahis sitelerinin reklamıyla karşılaşınca gözlerine inanamadı. Yayında meydana gelen donmaların da bu reklamlardan dolayı olduğu ileri sürülmüştü.

Uyanıklığı nasıl  yaptığı ortaya çıktı

Acun’un orjinal maç yayınının dışında saha kenarındaki reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını 'Green Box' yani 'yeşil ekran' yöntemiyle yerleştirdiği iddia edildi. Ancak RTÜK’ün mevzuatına göre, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını almak suç. Öte yandan maç başladıktan sonra reklam almak da suç kapsamında.

Komik savunma

Acun Ilıcalı ‘bahis sitesi’ reklamlarının orjinal görüntüde yer aldığını söylesede, hem Hollanda televizyonundaki orjinal görüntüler, hem de Hollanda’daki yayıncı kuruluşun Türkiye’deki yasadışı bahis siteleri ile anlaşma yapabilmesinin ihtimal dışı olmasından dolayı bu savunma kimseyi tatmin etmedi.

Ceza alacak mı?

Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in RTÜK Üst Kurulu'nda söz konusu konuyu gündeme getirmemesi ise dikkat çekti. Kamuoyu şimdi yaşanan bu skandalla ilgili yayıncıya ve televizyon kanalına her hangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

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