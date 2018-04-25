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Acun'un vekil amcası Abdullah Gül için konuştu!

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet Partisi üzerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teklif götürmeyi tartıştığını belirterek, "CHP, 22. Dönem'de Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı seçtirmemek için neler yaptı, biliyoruz. O gün seçtirmediğin, kriz çıkarttığın kişiye şu anda teklif götürmeyi tartışıyorsun. Bunu anlamak mümkün değil." dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:29
Acun'un vekil amcası Abdullah Gül için konuştu!

Mustafa Ilıcalı, Türkiye'nin, AK Parti'nin iktidarda olduğu 16 yılda müthiş adımlar attığını, 16 yılda 600 milyar liralık ulaştırma yatırımı yapıldığını söyledi. 

Ülke içinde ve dışında Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler olduğuna dikkati çeken Ilıcalı, "17-25 Aralık 2013'te Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için darbe girişiminde bulundular. Bu önlendi. Daha sonra 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulundular. Bu da yine Cumhurbaşkanının yönlendirmesi ve milletin desteğiyle önlendi." ifadesini kullandı. 

AK Parti'li Ilıcalı, bugün yaşanan olayların hiç birisinin masum olaylar olmadığını, yapılan her şeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için yapıldığını vurguladı. 

DÜNYA ERDOĞAN NE DİYECEK DİYE BEKLİYOR

AK Parti'nin bugüne kadar birçok önemli proje açıkladığını, bunların bazılarının tamamlandığını bazılarının yapımının ise devam ettiğini belirten Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Yeni projelerimiz de hazır. Milletin teveccühünü kazandık, birçok mazlum coğrafyanın Türkiye'den beklentileri var. Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Eskiden kararları iki büyük devlet, ABD ve Rusya verirdi, şimdi ise Trump ya da Putin bir açıklama yapsa, dünya, Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek diye bekliyor. Bir olay olduğunda Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon diplomasisini bütün dünya, ajanslar yakından heyecanla takip ediyor. Dünyadaki bütün önemli olaylarda bizzat sürecin içerisinde. Verilen görevi yapan değil, düşünceleriyle olayları yönlendiren bir dünya lideridir."

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:29
  1. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

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