Acun'un küfürbazı... Pişkinliğin bu kadarına da pes doğrusu! Yuh olsun...

'Konuşanlar' programı ile adından sıkça söz ettiren Hasan Can Kaya, Armağan Çağlayan'ın programında hakkında merak edilenleri anlattı. Ünlü komedyen, çok küfür ettiğine dair yorumlara tepki gösterdi ve 17 Temmuz 2020 tarihinde vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun unutulmaz 'Huysuz Virjin' karakterini örnek gösterdi.

Hasan Can Kaya, YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' serisine konuk oldu. Varoşlarda büyüdüğünü dile getiren 33 yaşındaki komedyen, geçmişte sevmediği bir sektörde çalıştığını, şu anki hayatı adına şükran dolu olduğunu söyledi.

'Çok küfür ettiği' yönünde yapılan yorumlar ise Hasan Can'ı sinirlendirdi.

Sunucu Armağan Çağlayan'ın "Sizi çok fazla küfür etmekle eleştiriyorlar ya, bu alışkanlık belki de büyüdüğünüz yerden geliyor" sözleri üzerine Hasan Can Kaya, "En çok küfür edenler eleştiriyor. Küfür etme alışkanlığım olduğu genel kabulü nereden geliyor peki?" diyerek sert çıktı.

"Varoşlarda büyüdüm, çocukluğumdan beri sette zenginlerle çalışıyorum. Sette çalışmak varlık içinde yokluğu yaşamaktır. Her sınıftan insanı gözlemleme şansım oldu. Diyebilirim ki bunların tek ortak yönü hayatta küfürü de kullanmalarıydı.

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Kaldı ki bu o kadar düşük zekalı bir eleştiri ki bunu açıklamak istemiyorum, bir yandan da sinirleniyorum. Siz 'Huysuz Virjin'in programını yapan insanlardan biriydiniz Fatih Aksoy'la beraber. Fatih abiden de bana aynı bilgiler geldiği için biliyorum. Huysuz, bir TV efsanesiydi.

Cinsellik şakasını kullanır mıydı veya benden daha mı az kullanırdı? Daha çok kullanırdı. Beni eleştirenler 'Rahmetli Seyfi Bey böyle miydi?' diyor. Zeka geriliğiniz mi var, küçükken ateşli hastalık mı geçirdiniz, akraba evliliği misiniz? Yalan söylüyor, o yalanı kanıt olarak sunuyor. Ben serseri bir program yapıyorum."

'Konuşanlar' ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, bir magazin programındaki "Türkiye'de küfürü Hasan Can Kaya getirdi" yorumuna da değinerek, "Ben eleştiriye karşı değilim, herkes eleştirilir. Ben edepsizlikle, ahlaksızlıkla adımın aynı cümlede geçmesine karşıyım" açıklamasını yaptı.

İşte Hasan Can'ın programından sadece bir kesit!

Konuk: Ben babamla seni seyretmeyi çok seviyoruz her hafta. Ne zaman izlesem babam şey diyor ‘Naz bak bu adam çok p..ç bir adam’ diyor.

Hasan Can Kaya: Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bende babana küfür ederim giderken ödeşiriz. (Bu sırada genç kız ve salondakiler kahkahalarla gülüyor)

Hasan Can Kaya: Naz varya babanın a…a k….m (Genç kız ve salondakiler bir kez daha kahkahaya boğuluyor)