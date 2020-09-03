“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

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Küflenip kokuşmuş magazin dünyasının seküler ve sosyete aktörleri, toplumun altını oymaya devam ediyor. Ahlak kavramının alaşağı edildiği son rezillik, Türkiye’deki kültür erozyonu projesinin taşeronlarından Acun Ilıcalı ile laikçi sosyete Hülya Avşar arasında yaşandı. Geçtiğimiz günlerde, Ilıcalı ile yemekte bir araya gelen Avşar, kameralar önünde sözde espri yaparak, “Acun’u yatağıma attım” diyerek adeta köhnemişlik çukurunda boy verdi.

Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

Yaptığı sözde bel altı esprilerle, milli ve manevi değerlerini kaybetmiş kendi mahallesindeki sosyetik azgın azınlığa selam çakan ve onlara şirin görünmeye çalışan Hülya Avşar’ın albümü bir hayli kabarık. 1994 yılında üst aklın himayesindeki benzer bir projenin figüranı olan Avşar, ‘fahişe’ rolüne girerek Mustafa Sandal ile otoban kenarında sözde kamere şakası yaparak, yoldan geçen vatandaşlara fuhuş teklifinde bulunmuş ve onları tuzağa düşürmüştü. Görüntülerde de görüldüğü gibi, yaptığı rezillik sonrası pis pis gülerek kahkahalar atan Avşar, içindeki köhnemiş zihniyeti dışarı vurmuştu.

Tesettürlü hanımlarla alay etti

Koronavirüs salgını sürecinde maske taktığı bir esnada İslam’ın emir tesettürle de alay eden Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demişti. Korkmuştu. Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye... Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi” ifadelerini kullanmış ve mütedeyyin vatandaşların büyük tepkisini çekmişti.