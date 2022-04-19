Acun, ilk transferini Süper Lig'den yaptı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin, Hatayspor'da forma giyen Malili futbolcu Adama Traore ile anlaştığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla gelecek sezon için hedefini Premier Lig'e çıkma olarak belirleyen Hull City, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlamıştı.

Bu sezon Şota Arveladze yönetiminde ligde kalmayı garantileyen İngiliz ekibi gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçti.

Hull City, Hatayspor'dan Adama Traore ile anlaştı

Hull City bu doğrultuda gelecek sezonun ilk transferini Süper Lig'den yaptı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Hatayspor'da forma giyen malili orta saha oyuncusu Adama Traore ile anlaşmaya vardı.

3 yıllık anlaşma

Ilıcalı'nın takımı Hatayspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki on numara ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Hull City bu transfer için Traore'nin sözleşmesi bittiği için Hatayspor'a bonservis ücreti ödemeyecek.



Hatayspor takımda tutmak istiyordu

Hayatyspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sözleşmesi sezon sonunda bitecek Traore ile devam etmek istediklerini belirterek, "Kendisine yeni sezonda da birlikte olmak istediğimizi hem ben hem yönetim kurulumuz ilettik. Kendisi düşünmek için süre istedi. Futbolcularımıza teklifimizi yapıyoruz, ilgimizi gösteriyoruz ama herhangi bir baskı altına almıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon 18 maçta forma giydi

Hatayspor'un geçtiğimiz sezonun başında Monaco'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Malili orta saha bu sezon 18 maçta forma giyerken, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Traore'nin güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro.