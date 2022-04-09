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Spor Acun Ilıcalı'nın takımı yeniden ayağa kalktı
Spor

Acun Ilıcalı'nın takımı yeniden ayağa kalktı

İngiltere Championship'in 41. haftasında Hull City, deplasmanda Middlesbrough'u 1-0'lık skorla yenerek, 2 hafta sonra kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 21:23:00 -
Acun Ilıcalı'nın takımı yeniden ayağa kalktı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip, 2 haftalık galibiyet hasretini dindirdi.

Galibiyet hasreti son buldu

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 74. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti. Bu sonucun ardından Hull City, ligde 2 maç sonra galip geldi ve puanını 44'e yükseltti. Middlesbrough ise 62 puanda kaldı. Hull City gelecek hafta sahasında Cardiff City'yi ağırlayacak. Middlesbrough ise Bournemouth ile karşılaşacak.

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