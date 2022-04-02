Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelileri çileden çıkaracak hamle

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin, Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kalan Mesut Özil ile ilgilendiği öne sürüldü.

TEAMtalk sitesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılması durumunda yıldız oyuncu için bir hamle yapacağı belirtildi. (Ajansspor)

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve yeniden takımı Premier Lig'e çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak"

Menajer Erkan Söğüt de, Mesut Özil'in sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını açıklamıştı. Söğüt, "Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek" şeklinde konuşmuştu.

Dünyaca ünlü yıldızın Hull City'e transfer olacağı iddiası Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden oldu.