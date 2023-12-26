Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi!
Fatih Terim'in Panathinaikos'la anlaşmasının ardından Acun Ilıcalı da harekete geçti.
Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Panathinaikos, Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ile anlaştı.
Tecrübeli çalıştıcının yarın Yunanis'tan'a giderek resmi imzayı atması bekleniyor.
Bu gelişmelerin ardından Panathinaikos maçlarının hangi kanalda yayınlandığını merak konusu oldu.
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi
Yunanistan Süper Ligi'nin maçlarını Türkiye'de yayınlayan bir mecra yok.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gazetta GR'nin haberine göre, TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.
Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak.
Gündem
FETÖ’cü Hakan Şükür’den Fatih Terim iddiası! Fatih Terim Amerika’ya gelebilmem için yardımcı oldu
Spor
Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması! Skandalın iç yüzü: 'Olayı ben patlattım' Türkiye şokta