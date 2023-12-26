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Spor Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi!
Spor

Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 19:54:00 -
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi!

Fatih Terim'in Panathinaikos'la anlaşmasının ardından Acun Ilıcalı da harekete geçti.

Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Panathinaikos, Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ile anlaştı.

Tecrübeli çalıştıcının yarın Yunanis'tan'a giderek resmi imzayı atması bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından Panathinaikos maçlarının hangi kanalda yayınlandığını merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi

Yunanistan Süper Ligi'nin maçlarını Türkiye'de yayınlayan bir mecra yok.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazetta GR'nin haberine göre, TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.

Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak.

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