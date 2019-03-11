Acun Ilıcalı TV 8'i kime sattı?

Yapımcı Acun Ilıcalı elindeki medya satmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı TV 8'i Medical Park Hastaneler Grubu'na satma kararı aldığı öğrenildi.

İddiaya göre, Global Medya Group A.Ş. yönetimi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'i satın almak için görüşmeler yaptı. Acun Ilıcalı satışa sıcak baksa da, Global Medya kanalının borç yükü nedeniyle satış görüşmeleri askıya alındığı öğrenilmişti. Yine bir başka iddiaya göre, TV 8’e bu kez Medical Park Hastaneler Grubu talip oldu. Medical Park Hastaneler Grubu, Acun Ilıcalı'nın TV 8'deki hisselerinin tamamını satın almak konusunda Acun Ilıcalı ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

TV8’i 70 milyon dolara satın alan Acun Ilıcalı da konferansta konuşmuştu. Acun Ilıcalı, kanalı 400 milyon dolara satışa çıkardığını belirterek, “Ortaklık için en az 5 teklif aldım. 3’ü yabancı, 2’si yerli” demişti. Ilıcalı, “Herkesin kendine biçtiği değer var. 70 milyon dolara aldım, ancak bana göre değeri 400 milyon dolar. Ekim itibarıyla ilk 3’e girmeyi hedefliyorum. 400 milyon dolar fiyata rağmen teklifler devam ediyor. 10 yıldır prodüksiyon yapıyoruz. Prodüksiyonda 2 katını kanal kazanıyor. Sonunda biriktirip kanal almaya karar verdik. 70 milyon liraya yakın maliyet var” demişti. Acun Ilıcalı 2013 yılında MNG Holding'in Patronu Mehmet Nazif Günal ile anlaşmış ve TV 8’i satın almıştı.

Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Ergün müteahhitlik işiyle uğraşıyordu. Annesi İlknur ise kooperatifler il müdürüydü. Ilıcalı, ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlkokulu'nda tamamladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ancak okulu bitiremedi. Daha sonra Bodrum'a giderken geçirdiği bir trafik kazası sonucu annesini ve babasını kaybetti. Bu dönemde büyük bir travma yaşadı. 1994 yılında da Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirdi. Kazada sol kolu kırılan Ilıcalı, arkasında oturan arkadaşını da kaybetti. Ailesinden kalan mirası da iki yıl içerisinde tüketti. Daha sonra Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa bir sürenin ardından zarar ederek batmıştır.

Show TV'ye girişi

Acun Ilıcalı, Esat isminde bir arkadaşıyla birlikte hava alanınına giderken Show Tv binasını görmüştür. Burada çocukluk arkadaşı olan Göktuğ Sevinçli'nin çalıştığını öğrenince televizyona gelerek İlker Yasin'i ziyaret etmiştir. Daha sonra aldığı teklif üzerine spor muhabiri olarak işe başlamıştır. Bu dönemde Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen Beşiktaş muhabirliği yapmak zorunda kalmıştır. 2002 yılında da "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programını sunmaya başlamıştır. 2004 senesinde de "Acun Medya" isimli şirketi kurmuştur. Daha sonra Fear Factor, Var mısın Yok musun, Survivor Türkiye, Söyle Söyleyebilirsen, Yok Böyle Dans ve O Ses Türkiye gibi programların sunuculuğunu üstlenmiştir.

Star TV'ye geçişi

Acun Ilıcalı, 2013 yılında Show Tv'den ayrılarak Star TV'ye geçmiştir. Bu dönemde Sekiz.com ve acunn.com isimli internet sitelerini kurmuştur. Bunun yanında Shop90 isimli televizyon kanalına %40 oranla ortak olmuştur. Daha sonra Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" kanalını (%70 sahibi) satın almıştır. 2014 yılında da Star TV'den ayrılmıştır.

Tv8 hayatı

Yayın hayatını Tv8'de sürdüren Acun Ilıcalı, Ninja Warrior Türkiye, Para Bende, Hülya Avşar Show, Arda'nın Mutfağı, Aileler Yarışıyor, Ver Fırına, Kel Alaka, Akademi, Ütopya, Rising Star Türkiye, İşte Benim Stilim ve 3 Adam gibi programları kanalında yayınladı. 2016 yılında da "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başladı. 7 Ekim 2016 tarihinde de TV8,5 adlı spor kanalını kurdu. Öte yandan Ilıcalı, 2005 yılında ilk kez Türkiye'de vergi rekortmenleri arasına girmiştir. 2011 senesinde de ₺2.836.191 gelir vergisi tahakkuk ederek listede 62. sıraya yükselmiştir.

Özel yaşamı

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini 1988 yılında Seda Başbuğ ile yapmıştır. Bu birliktelikten Banu adında bir kızı olmuştur. Çift, 1993 senesinde ayrılmışlardır.

2003 yılında Zeynep Yılmaz ile ikinci evliliği gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu birlikteliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı olmuştur. 2013 senesinde de Şeyma Subaşı ile olan evlilik dışı ilişkisinden Melisa adında bir kızı doğmuştur. 12 Temmuz 2016 tarihinde de eşi Zeynep Yılmaz'dan tek celsede boşandı.Acun Ilıcalı, uzun süre gayri meşru şekilde yaşadığı Şeyma Subaşı ile 2017 senesinin Ekim ayında evlendi. Acun Ilıcalı, 26 Kasım Pazartesi günü Silivri'de jet hızıyla Şeyma Subaşı ile boşandı.