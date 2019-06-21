Acun Ilıcalı: Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek

Fenerbahçe için başlatılan kampanyada büyük bir görev üstlenen Acun Ilıcalı, dün gece taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Önceki gün Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftiyle beraber yemekte olan Acun Ilıcalı, "Dün gece 3 saat Mesut Özil ile beraberdim. Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ama dün akşamki geçirdiğim 3 saatin sonunda anladığım tek bir şey var; eğer bu işten biraz anlıyorsam, Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek." dedi.

Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından Ali Koç da araya girince ikili arasında geçen diyalogda Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya, "Şimdi gelemeyecek mi diyorsun yani? O zaman bağlan da 2 yıl sonrası için söz alalım." dedi.