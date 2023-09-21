Acun Ilıcalı ile Murat Ülker arasında dev anlaşma! Dünyanın en büyük bisküvi markası...

Dünyanın en büyük bisküvi markası McVitie’s Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin yeni sponsoru oldu!

Acun Ilıcalı’nın Hull City’yi satın almasından bu yana gerçekleştirdiği en büyük sponsorluk anlaşmasında Murat Ülker’in sahibi olduğu Yıldız Holding bünyesindeki global bisküvi markası McVitie’s ile imzalar atıldı.

McVitie’s, 3 yıl boyunca Hull City’nin antrenman kıyafetlerinden formalarına kadar tüm spor kıyafetlerinde yer alacak. McVitie’s kıyafet sponsorluğunun yanı sıra Hull City’ye Premiere Lig hayalini gerçekleştirmesi yolunda eşlik edip destek verecek.

Acun Ilıcalı "Murat Ülker geçen sezon maçlarımıza da gelerek Hull City’yi sezon boyunca takip etti. Kendisi Türkiye için oldukça önemli biri. Murat Ülker’in futbola olan sevgisinin yanı sıra Hull City’yi daha ileriye taşımak adına olan ilgisi bize bu yolda yardımcı olacak” sözlerini söyledi.

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Sponsorluk anlaşması hakkında Acun Ilıcalı "Kulüp olarak, en ikonik markalardan biri olan McVitie's ile iş birliği gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Dünya çapında çok sevilen McVitie’s ile birlikte Ülker Grup ile imzaladığımız bu anlaşmanın kulüp ve taraftarlarımız için harika bir ortaklık olacağından eminiz. 180 yılı aşkın bir süredir her ailenin evine giren McVitie’s ile diğer tüm sponsorlarımızla olduğu gibi aynı değer ve vizyonu paylaşıyoruz. Kulüpteki herkes McVitie's ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor” açıklamasını yaptı.

Murat Ülker ise “Bu iş birliği, Türk girişimciliğinin global arenadaki gücü açısından çok anlamlı! Hull City’nin kaplanlı formalarında ve antrenman kıyafetlerinde efsanevi McVitie’s logosunu görmek hepimiz için iftihar sebebi. Bu başarı yolculuğunda bir aradayız…” ifadelerini kullandı