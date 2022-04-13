Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, sezon sonuna kadar kiraladıkları Allahyar için İngiliz basınına, “Ona çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir” demişti. Ilıcalı’nın bu sözleri, turuncu-siyahlı taraftarlar arasında büyük heyecan oluştursa da genç futbolcu henüz bekleneni veremedi.

İranlı forvet, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Allahyar, ligde 7 maçta 168 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki oyuncu gol ya da asist katkısı yapamadı.

Öte yandan geçen günlerde Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Allahyar için, "Allahyar bizim en iyi santrforlarımızdan biri. Hem iyi bir futbolcu hem de iyi birisi" ifadelerini kullanmıştı..

ALLAHYAR KİMDİR?

Allahyar Sayyadmanesh 2001 yılında İran’da dünyaya geldi. 1,82’lik genç forvet ülkesinin ekiplerinden Padideh, Saipa ve Esteghal’de forma giydi. Amol bölgesinde doğan Allahyar U19 takımlarında sergilediği performanslar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Daha önce İran'ın Padideh ve Saipa U19 takımlarında oynayan genç futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 821 dakika sahada kalırken, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.