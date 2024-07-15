Açlığın pençesindeki Sudan!

Sudan'daki iç savaş, sadece çatışma bölgelerini değil, Nüba Dağları gibi nispeten kargaşanın olmadığı bölgeleri de açlığın pençesine sürüklüyor. Savaş nedeniyle yerinden edilenlerin akınına uğrayan bölgede, gıda stokları tükenmiş durumda ve insanlar hayatta kalmak için yaprak yemek zorunda kalıyor. Yardımların yapılamdığı bölgelerde özellikle çocuklar olmak üzere şiddetli beslenme yetersizliği vakaları hızla artıyor.

Güney Kordofan'da, hem yerel halk hem de savaştan kaçan çok sayıda insan akut beslenme yetersizliğiyle karşı karşıya.

Rüzgar, on binlerce insanın sesini kurak havada taşıyor. Toz bulutları, umutla bekleyen, sıraya giren insan gruplarının etrafında dönüyor.

Sudan'ın Nüba Dağları'nda bulunan Agiri kampı, yaklaşık 48.000 kişiye ev sahipliği yapıyor. Kampta yeni bir gıda yardımının ulaşacağına dair söylentiler yayılıyor.

Haziran ayı ve bu, Ocak ayından bu yana sadece üçüncü yardım teslimatı olacak. İnsanlar kendi paylarına düşeni almak için kayıt yaptırmak üzere sıraya giriyor.

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Ev sahibi toplulukların gıda stokları son birkaç ayda tükendiğinden, akut beslenme yetersizliği vakaları hızla artıyor ve Sudanlılar hayatta kalmak için yaprak yemek zorunda kalıyor.

Bu insanlar arasında, savaşın parçaladığı Sudan'ın dört bir yanından gelen iç göçmenler de var. Birçoğu, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) paramiliter grubu arasındaki çatışmaların hala devam ettiği başkent Hartum'dan. Ancak, kamplarda giderek artan bir şekilde yerel halk da görülüyor. Onlar savaştan değil, savaşın bir yan ürünü olan açlıktan kaçıyor.

16 yaşındaki Ali Abdula, her ikisi de yetersiz beslenmeden muzdarip iki küçük kardeşini taşıyan kalabalığın arasından eşeğini yönlendiriyor. Ali, annesiyle birlikte Agiri kampına savaş yüzünden değil, bir günlük yürüme mesafesindeki köylerinde yaşanan açlık krizi nedeniyle geldi.

Sudan'daki savaş geçen yıl Nisan ayında Hartum'da başladı ve hızla ülkenin diğer bölgelerine, özellikle de RSF'nin güç merkezi olan geniş batı bölgesi Darfur'a yayıldı.

Aktif çatışmaların olmadığı bölgeler bile, tedarik hatlarının kesintiye uğraması ve mültecilerin hareket halinde olması nedeniyle derinden etkilendi. Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, savaş nedeniyle yaklaşık 10 milyon insan zorla yerinden edildi.

Güney Sudan'ın Nüba Dağları bölgesindeki Güney Kordofan eyaleti büyük ölçüde Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından kontrol ediliyor. Burada, çatışmalardan kaçan 700.000 kişinin sığındığı ve her geçen gün daha fazlasının geldiği bir dizi küçük iç göç kampı ortaya çıktı.

Gayri resmi kamplar artık, basit sazdan kulübelerde yaşayan 5.000 ila 55.000 arasında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor. Güney Kordofan'ın en büyük kampı, Kadugli'deki Tiamushro. Savaştan kaçan insanların akını, ev sahibi toplulukların da acı çekmesine neden oldu. Geçen yıl yaşanan kötü hasat, gıda stoklarının zaten normalden düşük olduğu ve aylar önce tükendiği anlamına geliyordu. Bu durum kampların hem içinde hem de dışında yaygın açlığa yol açtı.

Ana fotoğrafta görülen Dalal, aylar önce gıda malzemeleri tükendikten sonra yatakta ciddi şekilde yetersiz beslenmiş ve hasta bir şekilde yatıyordu. 36.000 kişinin savaştan kaçarak sığındığı Rabang kampında, ailesinin topladığı yapraklarla hayatta kalıyor.

Genellikle Haziran ve Eylül ayları arasında zirve yapan yağmurlar başlarken, hasat zamanı yeni bir sorunu da beraberinde getiriyor: ekilecek tohum yok.

Bölgenin temel gıda maddesi olan sorgumdan çok az kişi çiftliklerinde yetiştirmek üzere ayırdı. Önümüzdeki aylarda herhangi bir yardım beklenmediği ve ekilecek tohum bulmak için hiçbir yer olmadığı için, bölgenin geleceği kasvetli görünüyor.

İnsanlar, çaresizlik zamanlarında, nesilden nesile aktarılan eski yöntemlere, geçmiş açlık zamanlarından öğrenilen hayatta kalma yollarına başvurdular. Farklı çalıların yaprakları artık bu kamplarda hemen hemen herkesin diyetinin temelini oluşturuyor.

Her gün toplanıyor, suyla kaynatılıyor ve ardından bir macun olarak yeniyor. Bu, hayatta kalmak için yeterli, ancak -hem kampların içinde hem de dışında- bölgedeki yetersiz beslenme vakaları son aylarda fırladı.

Güney Kordofan eyaletinin merkezindeki büyük bir kasaba olan Kauda'nın dışında, insani yardım kuruluşu Cap Anamur tarafından işletilen birkaç hastaneden birinde, eyaletin dört bir yanından gelen şiddetli ve akut yetersiz beslenme vakalarında önemli bir artış yaşandı.

Yetersiz beslenme koğuşunda, yetersiz beslenmeden muzdarip küçük bir çocuğun kol ölçüsü alınıyor. Annesi onu bir aydan uzun süredir tedavi gördüğü hastaneye yeni getirmiş.

Yağmur mevsimi başlarken, çoğu kişi zaten umutsuz olan durumun daha da kötüleşmesini bekliyor. Ekim sezonunun kaçırılmasıyla birlikte, nüfus bir açlık krizine doğru sürükleniyor. Dışarıdan yardıma erişimleri yok ve Sudan'ın diğer bölgelerinden daha fazla yerinden edilmiş insan geliyor.

Cap Anamur hastanesinin yetersiz beslenme koğuşunda, Darsalam Ahmed, bebek oğlu Muhamed'in yanında oturuyor. 15 Haziran ve buradaki birçok ebeveyn gibi, geleceğin ne getireceğini bilmiyor.

Middle East Eye