Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı'nda büyük gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Havalimanı'nın 3. Bağımsız Pisti'nin açılışını gerçekleştirecek.

İGA konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarihi bir ana tanıklık etmeye hazır mısınız? Saat 16:00'da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Cami Açılış Töreni" canlı yayınını izlemek için takipte kalın!" ifadelerine yer verdi.

Bakan Karaismailoğlu detayları açıklamıştı

Söz konusu pistin hizmete açılmasıyla eş zamanlı iniş kalkış uygulamasının da İstanbul Havalimanı'nda başlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış" uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu bildirmişti.

Karaismailoğlu, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın da "üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını ifade ederek, "14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı üç bağımsız ve beş operasyonel piste sahip olacak. Bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bakan Karaismailoğlu, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek, "Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Üçüncü pistin de açılmasıyla saatlik iniş kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak." demişti.