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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Halk rahat nefes aldı

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda bayram dönüşü trafik akıcı şekilde ilerliyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 07:51
Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Halk rahat nefes aldı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen, İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

Bursa Batı Gişeleri'nde otoyol ücretini nakit ödeyen vatandaşlar kuyruk oluştururken, Hızlı Geçiş Sistemi'nin olduğu noktalarda trafik yoğunluğu oluşmadan geçişler sağlanıyor.

Görevliler, kuyruk oluşan gişelerde trafiğin aksamadan devam etmesi için sürücüleri yönlendiriyor.

Önceki tatil dönüşlerinde yoğunluk oluşan İstanbul-İzmir kara yolunda ise yoğunluk yaşanmazken, trafik normal seyrinde akıyor.

Otoyolu kullanan sürücüler, yoldan memnun olduklarını ve ancak fiyatlarda indirim beklediklerini söylediler.

Aydın'dan Bursa'ya giden Özgür Yüksel, yeni yolu beğendiklerini ifade etti.

Yüksel, iş gereği çok seyahat ettiğini dile getirerek, "Fiyatın düşmesini ümit ediyoruz. Beni trafikten kurtardı, o anlamda iyi" dedi.

İzmir'den Bursa'ya giden Vezir Tarla ise otoyolun çok rahat olduğunu belirterek, "Normalde 6-7 saat süren yol şimdi kısa. Fiyat biraz iyi olsa daha iyi olabilir. Bundan sonra yolu kullanmaya devam ederiz" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 07:51
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Aydın
  5. Erdoğan
  6. GÜNCEL Haberleri

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