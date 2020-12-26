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Ekonomi Açılış çevrim içi yapıldı! 8. Türkiye İnovasyon Haftası başladı
Ekonomi

Açılış çevrim içi yapıldı! 8. Türkiye İnovasyon Haftası başladı

Ticaret Bakanlığının katkılarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası”, çevrim içi gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:23:00 -
Açılış çevrim içi yapıldı! 8. Türkiye İnovasyon Haftası başladı

Açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, inovasyona dayalı ve katma değerli ürün ihracatının artırılmasının en önem verdikleri konulardan olduğunu belirterek, “Özellikle yerli katma değer alanında önemli ilerleme sunacak, ürünlerimizin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirecek yenilikçi yatırım ve projeleri desteklemeyi arzu ediyor, çalışmalarımızı bu yönde titizlikle sürdürüyoruz” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise ihracatın inovasyonla birlikte yükseleceğini belirterek, “Bugün katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, markalaşma ve inovasyon alanlarında atacağımız her adım, ihracatla yükselen Türkiye’nin teminatı olacaktır” dedi. Gülle, “Milli hedeflerimize ulaşmamız için küresel eğilimler doğrultusunda marka ve dağıtım kanalları oluşturmalı, üretimimize inovasyonla beraber çevreci ve yüksek teknolojili bir boyut kazandırmalıyız” diye konuştu. Gülle, sözlerini “İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek” şeklinde tamamladı.

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