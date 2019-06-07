Acılı babanın feryadı: Kızımı kurtarın!

Aile yapısını yerle bir eden “Süresiz Nafaka” ve “Çocuk İcrası” uygulamaları, bazı mahkemelerin verdiği kararlarla daha da sarsıcı hale geliyor. Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği'nin başkanlığını yürüten Murat Köse boşandığı G.Y.'nin velayeti altında olan kızı E.K.'ye şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Eski eşinin 3 yıl önce de kızına şiddet uyguladığını ve açılan dava sonucu beraat ettiğini söyleyen Köse, “Şu anda bu şiddeti bir erkek çocuğuna şiddet uygulasaydı. Hemen harekete geçen Aile Bakanlığı’nın çocuğumun annesinden şiddet görmesine nasıl göz yumuyor” dedi. Kızının 1 ay önce kendisine geldiğinde vücudunda yine morluklara rastladığını iddia eden Köse, darp raporu alıp eski eşi hakkında yeniden şikayetçi olduğunu belirterek, ''Ben o dönemde kızımın, anne şefkatine ihtiyacı var diye, velayet davası açmadım. Ama şiddetler devam ediyormuş. 1 ay önce çocuğum geldi, yine aynı morluklar vardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ve bacağında yoğun haldeydi. Ben bir baba olarak sonuna kadar başta kendi kızım olmak üzere bütün masum çocuklar için mücadele mi devam edeceğim bakalım bu sefer de adalet ve devlet çocuğumu koruyabilecek mi? Kızımı kurtarın” çağrısında bulundu.