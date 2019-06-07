0553 313 94 23

Acılı babanın feryadı: Kızımı kurtarın!

Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği'nin başkanlığını yürüten Murat Köse, boşandığı G.Y.'nin velayeti altında olan kızı E.K.'ye şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

07 Haziran 2019 Cuma 12:36
Acılı babanın feryadı: Kızımı kurtarın!

Aile yapısını yerle bir eden “Süresiz Nafaka” ve “Çocuk İcrası” uygulamaları, bazı mahkemelerin verdiği kararlarla daha da sarsıcı hale geliyor. Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği'nin başkanlığını yürüten Murat Köse boşandığı G.Y.'nin velayeti altında olan kızı E.K.'ye şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Eski eşinin 3 yıl önce de kızına şiddet uyguladığını ve açılan dava sonucu beraat ettiğini söyleyen Köse, “Şu anda bu şiddeti bir erkek çocuğuna şiddet uygulasaydı. Hemen harekete geçen Aile Bakanlığı’nın çocuğumun annesinden şiddet görmesine nasıl göz yumuyor” dedi. Kızının 1 ay önce kendisine geldiğinde vücudunda yine morluklara rastladığını iddia eden Köse, darp raporu alıp eski eşi hakkında yeniden şikayetçi olduğunu belirterek, ''Ben o dönemde kızımın, anne şefkatine ihtiyacı var diye, velayet davası açmadım. Ama şiddetler devam ediyormuş. 1 ay önce çocuğum geldi, yine aynı morluklar vardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ve bacağında yoğun haldeydi. Ben bir baba olarak sonuna kadar başta kendi kızım olmak üzere bütün masum çocuklar için mücadele mi devam edeceğim bakalım bu sefer de adalet ve devlet çocuğumu koruyabilecek mi? Kızımı kurtarın” çağrısında bulundu.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:36
  1. Aile yapısı
  2. Süresiz Nafaka
  3. Çocuk İcrası
  4. Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği
  5. Murat Köse
  6. suç duyurusu
  7. Aile Bakanlığı
  8. darp raporu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yardım istemeye gitti, öldürüldü
    1. Yardım istemeye gitti, öldürüldü
    2. Basketbolda hedef, Olimpiyat..
    3. Simav’da “Geleneksel Masa Tenisi..
    4. Süleyman Soylu uyardı! ‘Dönüşünüz de..
    5. "Basit önlemlerle yaz aylarında göz..
    6. Kars Beylerbeyi Sarayı’nın yapımı..
    7. Bayram ve kardeşlik üzerine
    8. Vali Şentürk huzurevi sakinleri ve..
    9. Kaspersky çözümleri soruşturma..
    10. Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik..
    11. Ormanya valabilere yeni yuva oldu
    12. Ayakta şerefle ölmek, yüzüstü..
    13. Rumlar Türklere karşı ABD'lilerle..
    14. Huzurun sağlandığı Beytüşşebap doğal..
    15. Bingöl katliamından kurtulan asker, 50..
    16. Vodafone'lular bayramda 16,8 milyon GB..
    17. Tokat lise taban puanları yüzdelik..
    18. Del Valle, Gazişehir Gaziantep’e veda..
    19. Ramazan’da tüm günahlarımız bağışlandı..
    20. Okan Buruk hafta başında imzalıyor
    21. Erdoğan, şairler Karakoç ve..
    22. Genç öğretmen yakalandığı amansız..
    23. Ünlü çiftten Erdoğan'a bayram ziyareti
    24. "Mutlu şehir" Sinop'ta bayram tatili..
    25. Hobi olarak başladı, taleplere..
    26. Söğüt Belediye Başkanının mutlu günü
    27. Türkiye tesettür mayo sektöründe..
    28. Adana'da 15 yaşındaki çocuk denizde..
    29. İmanla seçilen hayat programı!
    30. Binali Yıldırım'a "Peygamberler..
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı