‘Acil toplantı’ çağrısının sebebi belli oldu! Meğer İmamoğlu borçlanma isteyecekmiş

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle olağan toplantılarına ara veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talebi üzerine 11 Mayıs 2020 tarihinde olağanüstü toplantı yapacak. Meclis toplantısı Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Olağanüstü toplantı çağrısıya ilgili CHP’liler "Halkımıza daha çok yardım etmek için Sosyal Yardım bütçesini artıracak toplantı istedik ama AK Parti yanaşmıyor" diyerek yaygara koparmıştı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

‘Borçlanma’ isteyecek

Halka yapılacak olan yardımların konuşulacağını iddia ettiği toplantıda İBB’nin daha çok dış borçlanma talep edeceği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan ‘acil toplantı’ çağrısının tekliflerinin arasında ilk sırada ‘dış borçlanma’ talebi yer alıyor. İBB Başkanı olmasından bu yana sürekli ‘tasarruf’ yaptıklarını iddia eden İmamoğlu’nun henüz birinci yılını doldurmadan ‘borçlanmak’ istemesi manidar karşılandı.

İSKİ’de aba altından sopa gösterdi

Öte yandan İBB’nin yanı sıra İSKİ de acil toplantı istedi. İSKİ’nin istediği olağanüstü toplantıda da sunulacak teklifler arasında ilk sırada ‘mali dengenin sağlanması’ maddesi göze çarptı.

Bu şekilde İSKİ’nin "acil" koduyla olağanüstü toplantı istemesi "Şayet borçlanma talebime olumlu yanıt gelmezse hizmetleri aksatabilirim" mesajını verdiği şeklinde yorumlandı.

Kurum ayrıcafazla çalışma ücretinin de yeniden tespit edilmesini talep etti.

Zamma AK Parti grubu engel olmuştu

İç Borçlanma talebinde bulunan İSKİ, geçtiğimiz yıl da su birim fiyatına yüksek oranda zam yapmak istemiş, CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu yöndeki yoğun baskısına rağmen İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti Grubu fahiş orandaki zamma geçit vermeyerek engel olmuştu.