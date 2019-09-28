Son zamanlarda megakent İstanbul civarlarında meydana gelen depremler sonrası Acil toplanma alanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Acil toplanma yerlerini öğrenmek isteyenler, konunun detaylarını internet üzerinden sorguluyor. Acil toplanma alanları AFAD ve E-devlet'in resmi internet sitesi üzerinden kolayca öğreniliyor. Peki, Acil toplanma alanı nasıl öğrenilir? AFAD acil toplanma alanı nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Acil toplanma alanı nasıl öğrenilir?

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar deprem toplanma alanlarının nerede olduğunu merak ediyorlar. Meydana gelen 5.8'lik depremin ardından toplanma alanı sorgulama internette yoğunlukla aranıyor. AFAD ve E-devlet'in resmi internet adresinde mahallenizdeki toplanma alanlarını sorgulamanız mümkün..

Acil toplanma alanını sorgulamak için tıklayınız

Acil toplanma alanı nedir?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

Acil toplanma alanı bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

Afet ve acil durum toplanma alanları belirlenirken;

• Nüfus yoğunluğu,

• Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı,

• Mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına

uygunluğu,

• Yangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzerleri gibi ikincil

tehlikeler ile deniz, akarsu kenarları, sıvılaşmadan etkilenmeyecek

ve fay hatlarından uzak alanlar olması,

• Mümkün olduğunca engebesiz düz araziler olması,

• Konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan

unsurlardan etkilenmemesi,

• Elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların

karşılanabileceği yapılara yakınlığı gibi, seçim kriterlerine dikkat

edilerek ve mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler

seçilerek belirlenmektedir.

Afet sonrasında neler yapmalısınız?

Afet sonrasında uzman ekip gelene kadar can ve mal kaybını en aza indirmek ve yardım edebilme

becerisini kazanabilmek için;

• Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince verilen ‘’Temel Afet Bilinci Eğitimi’’ eğitimine katılarak afet öncesi hazırlıkların neler olduğu, afet sırası ve sonrasında ne yapılacağı hakkında bilgi edinin.

• Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Merkezlerinden ilkyardım eğitimi alınız.

• Acil durum telefonlarını öğrenin.

• Olası acil durumlar için aile afet ve acil durum planınızı yapın:

» Acil durumlarda iletişim kuracağınız kişileri ve telefon numaralarını önceden belirleyin.

» Toplanma alanınızı öğrenin.

» Evinizi nasıl tahliye edeceğinizi belirleyin.

» Aile bireyleriyle buluşma yerlerinizi alternatifli olarak belirleyin.

» İçinde yiyecek, su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri ile önemli evraklarınızın örneklerinin bulunduğu Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayın.