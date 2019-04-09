Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınav giriş belgesi sorgula

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sorgulama sayfası.14-15 Nisan’da AÖF bahar dönemi vize sınava girecek öğrenciler AÖF vize sınav giriş belgesine ulaşmak istiyor. Bahar dönemi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2019 AÖF sınav tarihi son dakika haberleri.

Açıköğretim | Anadolu Üniversitesi haberleri. Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği AÖF bahar dönemi ara sınavlarıiçin çok az bir zaman kaldı. AÖF sınav giriş belgelerinin de erişime açılmasının ardından öğrenciler nerede sınava gireceklerini sorgulamaya başladı. 14-15 Nisan’da yapılacak olan Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavına ilişkin hemen her detayın hazırlandığı çalışmalar da tamamlanırken; öğrenciler kendi kişisel verileri ile birlikte Açıköğretim Otomasyon Sistemiüzerinden belgelerine ulaşabilecekler. Milyonlarca AÖF öğrencisinin hem sınav giriş kağıdı hem de sınava girilecek yerin tespiti açısından belirleyici belge olan giriş kağıdına ulaştıktan sonra, ilgili kağıt ve kimlikler ile sınava giriş talimatları yerine getirilmiş olacaktır.

AÖF bahar dönemi ara sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖF sınavına katılacak herkesin yanında bulundurması gereken sınav belgesi adayların erişimine açıldı. Öğrenciler "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile AÖF sınav yeri sorgulaması yapabilecek.

AÖF bahar dönemi vize-ara sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği AÖF sınav tarihleri belli oldu. 2019 AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak. Her ders için 20 soru olacak ve cevaplanması için 30 dakika süre tanınacak.

AÖF sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019 Bahar dönemi vize tarihleri 14 - 15 Nisan olarak belirlendi. Öte yandan tüm sınav tarihleri de Anadolu Üniversitesi akdemik takviminde yer aldı. İşte, AÜ AÖF sınav tarihleri...

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 20 Temmuz 2019

Bu tarihlere göre; Anadolu Üniversitesi 2019 AÖF vizeleri, 13 – 14 Nisa tarihinde yapılacak.

AÖF sınavında dikkat edilmesi gereken hususlar

-Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

-Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

-Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

-Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.