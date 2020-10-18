Açıköğretim askerlik tecil için gerekli belgeler

Yeni düzenleme ile askerlik 12 aydan 6 aya indirildi. Zorunlu askerlik süresi 6 aydır. isteyen bir altı ay daha askerliğini yapıp 12 aya tamamlayabilir. Açık öğretim okuyan öğrenciler askerlik tecil işleminin nasıl yapıldığını merak etmekte. Açık öğretim lisesine ve açık öğretim fakültesine devam eden öğrenciler askerliği erteleyebilmekteler. Askere alma yaşını doldurduğu halde açık öğretimde okuyan öğrenciler askerliğini tecil ettirme hakkı vardır. Askerliğini tecil ettirmek isteyen açık öğretim lisesi öğrencileri Halk Eğitim Merkezlerinden askerlik şubelerinden istenen belgeleri, açık öğretim fakültesinde okuyanlar ise açık öğretim bürolarından öğrenci durum belgesini askerlik şubelerine verirler.

Askerlik erteleme yaşı kaç?

Askerlik erteleme yaşı merak edilmekte. AÖF’de öğrenci olan bir kişi askerliklerini 29 yaşını kadar tecil ettirebilir. Buradaki uygulama bütün Üniversite öğrencileri için geçerli olan uygulamadır. Yani ister örgün ister AÖF olsun bütün Lisans yada Önlisans öğrencileri askerliklerini 29 yaşına kadar tecil ettirebilir. Lise, Ön Lisans, Lisans seviyesinde öğrenci olan bütün öğrenciler askerliklerini mezun oluncaya kadar yada 29 yaşını tamamlayana kadar tecil ettirebilir. Bu durumda bir öğrenci 29 yaşına gelmeden mezun olursa tecil hakkı biter. Bununla birlikte öğrenciliğini uzatırsa eğer 29 yaşına kadar tecil ettirmeye devam eder.

Açık öğretim liselerinde askerlik erteleme (askerlik tecil) işlemi

Liseyi açıktan okuyan öğrenciler askerlik erteleme işlemini nasıl yapar? Açık lisede okuyan öğrenciler okulu bitirmezlerse ilgili şartlar dahilinde askerlik tescili yaparlar.

Askerlik tecil için gerekli belgeler neler?

Askerlik tecil yaptıracak kişiden şu belgeler istenilmekte

Kimlik fotokopisi,

Mezuniyet belgesi fotokopisi ve.

Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf dışında,

Şubeden başvuru yapmanızı gerektiren durumlar olabilir.

Bu standart belgeler dışında Kişiye özel durumlara bağlı olarak ekstra belge istenebilir.