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Ekonomi Açıklandı! Hazine alacakları mayıs sonu itibarıyla...
Ekonomi

Açıklandı! Hazine alacakları mayıs sonu itibarıyla...

Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 21,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 17:50:00 -
Açıklandı! Hazine alacakları mayıs sonu itibarıyla...

Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 21,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 21,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,4 milyar lira tahsil edildi.

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