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Siyaset Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu
Siyaset

Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu

Yayınlanan son anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 60'ı enflasyon, fahiş fiyat ve işsizlik gibi ekonomik sorunları muhalefetin değil AK Parti'nin çözeceğine inanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 07:21:00 -
Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız" talimatının ardından parti yönetiminden teşkilatlara kadar sahada vatandaşın nabzını tutan AK Parti, yaptırdığı anketlerle de beklentileri ve talepleri ölçüyor.

AK Parti'nin yakın zamanda yaptığı ankette 2 binin üzerinde katılımcıya, "Günlük hayatınızdaki en önemli sorun nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 60'ının, en şikayet ettiği konuların başında "işsizlik, gıda enflasyonu, fahiş fiyat artışı gibi ekonomik sıkıntılar" olduğu öğrenildi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; aynı ankette, "Bu sorunu iktidar mı daha iyi çözebilir yoksa muhalefet mi?" sorusu da yöneltildi. Anketten, muhalefetin ekonomik sorunları çözemeyeceği sonucu çıktı. Ankete katılan vatandaşların büyük çoğunluğunun bu soruya yanıtı "iktidar" oldu.

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