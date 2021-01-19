Açıklamalarıyla laiklerin lincine uğrayan ünlü sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin vefat etti

Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden, Atatürk’ün çocukluk arkadaşı Nuri Conker’in torunu ünlü sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin (80) dün İstanbul Etiler’deki evinde ölü bulundu. Vergin için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve birçok önemli isim katıldı. Vergin'in 2008 yılında verdiği bir röportaj laiklerin mahalle baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Nur Vergin evinde ölü olarak bulundu

İstanbul Etiler’de bir sitede yaşayan Prof. Dr. Nur Vergin’e dün saat 16.00 sıralarında komşuları ulaşamadı. Bunun üzerine polis arandı. Polis ekipleri, çilingirin yardımıyla girdikleri evde komşularının, Alzheimer hastası olduğunu söyledikleri Nur Vergin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis evde araştırma yaparken, adli tabip de incelemesinde ünlü sosyoloğun ölümünde şüpheli bir bulguya rastlamadı. Adli tabip, ‘normal ölüm’ raporu tuttu.

Komşuları: Sağlıklı görünüyordu

Prof. Dr. Nur Vergin’i son olarak önceki akşam gören komşuları Bülent ve Tülay Selçuk çifti “Nur Hanım dün akşam bize, sohbet etmeye geldi. Sağlıklı görünüyordu. Ama üzgündü. ‘Kimsem yok. Pandemi nedeniyle başka hiçbir yere gidemedim’ dedi. Saat 21.00 civarında evine gitti. Vefat ettiğini öğrendik. Çok birikimli bir bilim insanı, iyi bir insandı. Vefatına çok üzüldük” diye konuştular.

Prof. Dr. Nur Vergin, açıklamalarıyla laik kesimin şimşeklerini üzerine çekmişti. 2008 yılında Vatan gazetesindeki röportajıyla kendilerini laik diye tanımlayanların mahalle baskısını anlatmıştı.

"Cumhuriyet’in ilanından sonra dindar insanlara öyle baskılar yapılmış ki..."

AK Parti’nin yüzde 46.5 oyla iktidara gelmesi üzerine verdiği röportajda şöyle demişti:

“Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye’de dindar insanlara öyle ağır baskılar yapılmış ki, işte bu baskılar şimdi bir oy patlaması halinde sandığa yansıyormuş.”

Vergin, “Dindar kesim üzerindeki baskı bu kadar büyük müydü sizce?” sorusuna da şöyle cevap vermişti:

“O kadar baskı vardı ki… Bir örnek vermek istiyorum, ben laik kesim içinde doğdum, büyüdüm ve öyle devam ettim yaşamaya. Yıllar önce yeni bir eve geçmiştim ve içimden Kur’an okutmak geldi. Anneme, ‘Bir hoca çağırıp okutsak’ dedim. ‘Ya iyi olur’ dedi. Fakat sonra ‘Komşular ne der’ diye düşündüm. Bir hafta sonra aynı apartmanda bir Musevi ayini yapıldı ve hiçbir şey olmadı. Demek ki belirli yerlerde Müslüman Türkler üzerinde yasal olmamakla beraber böyle bir baskı vardı.”

‘AK Parti 10 yıl daha iktidarda kalır’ dediği için lince uğradı

2013’te Star gazetesindeki röportajında ise şöyle konuşmuştu: “2008’de verdiğim röportajda, ‘AK Parti 10 yıl daha iktidarda kalır’ sözlerimden dolayı beni mahvettiler, sağlığım bozuldu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Prof. Dr. Nur Vergin için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katıldı.