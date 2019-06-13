Açıklamalar art arda geliyor! Korkutan uyarı: Bedeli ödenmez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde seyir halindeki ham petrol yüklü iki büyük tankere yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, "Eğer ortada dünyanın bedelini ödemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan, BM ve Arap Devletleri Ligi arasındaki iş birliği konulu toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.

Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine bu sabah yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Guterres, "Bu sabah Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik olayından derin endişe duyuyorum. Sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gerçekler ve bu durumun sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. Eğer, dünyanın bedelini ödeyemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." ifadesini kullandı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Almanya'dan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine yapılan saldırıyı gerilimi arttırıcı ve barış tehdit edici bir unsur olarak niteledi.

Maas, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Gent Cakaj ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına ilişkin, ''Gelen haberler rahatsız edici. Değerlendirme yapmamız için bulgulara ihtiyaç var. Ancak bunlar, gerilimlerin artmasına neden olabilecek olaylardır. Saldırılar genellikle açık ticaret yolları için her zaman bir tehdittir ve şu an içinde barış için de bir tehdittir.'' dedi.

Bölgede gerginliğin tırmandırılmaması gerektiğini ifade eden Maas, "Gerilimin aksine bundan uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Taraflar buna katkı sunmalı." diye konuştu.

Maas ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım tehdidinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine de "Washington'un bu konudaki tutumunu biliyoruz onlarda bizim tutumuzu biliyor. Daha önce de bu tür söylemler oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Polonya'ya bin takviye Amerikan askeri gönderme kararı almasının yeni bir şey olmadığını ve bu konuyu yeniden değerlendirmeye ihtiyaç görmediğini dile getiren Maas, yine de gelişmeleri dikkatle izlediklerini kaydetti.

AB'den açıklama geldi

Avrupa Birliği (AB), Umman Körfezi'nde seyir halindeki ham petrol yüklü iki büyük tankere saldırı gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu.

AB Komisyon Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok. Bölgede provokasyonlardan kaçınılmalı. Bu nedenle, azami itidal çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Resmi ziyaret için dün Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'ya ham petrol taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı