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Ekonomi Açıklama yapıldı! Yüzde 100 zam geldi
Ekonomi

Açıklama yapıldı! Yüzde 100 zam geldi

Hukuk uyuşmazlıklarında mahkemeye gitmeden çözüm arayışı için uygulanan arabuluculuk sisteminde fiyat tarifesine yüzde 100 zam geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 16:18:00 -
Açıklama yapıldı! Yüzde 100 zam geldi

Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözüme kavuşması için uygulanan arabuluculuk sisteminin fiyat tarifesine zam gelecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, arabulucuya ödenecek ücret yüzde 100 artırıldı. Buna göre, aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda 400 TL ile 960 TL arasında, ticari uyuşmazlıklarda 780 TL ile bin 680 TL arasında ve tüketici uyuşmazlıklarında 400 TL ile 960 TL arasında değişecek.

Ödenecek tutar, uyuşmazlık konusu ve taraf sayısına göre belirlenecek.

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