  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Açıklama yapıldı! O okullarda eğitim öğretime ara verildi
Yerel

Açıklama yapıldı! O okullarda eğitim öğretime ara verildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 okulda eğitim öğretime 5 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 17:29:00 -
Açıklama yapıldı! O okullarda eğitim öğretime ara verildi

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yaptığı toplantıda, İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Atabeyli İlkokulu ve Atabeyli Ortaokulunda eğitim öğretime 15-19 Mart tarihlerinde 5 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun da kapatılmasına karar verildiği, okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'ları İsrail'in aklını aldı! Tarih yazıyor...
Dünya

Türk SİHA'ları İsrail'in aklını aldı! Tarih yazıyor...

NATO'nun raporuna giren ve onlarca ülkenin satın almak için kuyruğa girdiği Türk SİHA'ları, işgalci İsrail İç Güvenlik sitesinde incelendi. ..
ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’
Gündem

ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’

Almanya'da yayın yapan Süddeustche Zeitung isimli gazete Türk düşmanlığını abarttı. ABD üzerinden Ankara’ya tehdit etti.

Suudi Arabistan medyasından flaş iddia! Türk heyeti ile görüşme yapıldı
Gündem

Suudi Arabistan medyasından flaş iddia! Türk heyeti ile görüşme yapıldı

Suudi Arabistan'ın dünyada büyük yankı uyandıran Türk İHA ve SİHA’larını istediği ve Katar’da iki ülke heyetleri arasında bu yönde bir görüş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay