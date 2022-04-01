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Ekonomi Açıklama geldi! Yüzde 67 zam ertelendi
Ekonomi

Açıklama geldi! Yüzde 67 zam ertelendi

Türk Telekom tarafından internet fiyatlarına yapılan yüzde 67 zammın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 10:01:00 -
Açıklama geldi! Yüzde 67 zam ertelendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecekti.

Gelen son dakika bilgisine göre, Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran'a erteledi.

İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor.

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Yorumlar

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