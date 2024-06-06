Açıklama geldi: Ciddi manada kuraklık var

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılında il genelinde ciddi manada kuraklık yaşandığına dikkat çekerek, kırsal mahallelere sağlanan içme suyunun, sayaçlardan geçse dahi sulamada kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu açıkladı.

SASKİ'den yapılan uyarıda, “Samsun genelinde 2024 yılında ciddi manada kuraklık yaşanmaktadır. Kış ve ilkbahar mevsiminde çok az yağmur yağması ve özellikle yeraltı sularını besleyen kar yağışının mevsim normallerinin çok altında gerçekleşmesi neticesinde hem yüzeysel hem de yeraltı su kaynakları verimi önemli ölçüde azalmıştır. Bu sebeple Genel Müdürlüğümüz, yaşanan kuraklığın içme suyu teminindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ilave su kaynaklarını devreye almak için çalışmalarına uzun zamandır yoğun bir şekilde devam etmektedir” denildi.

“İçme suyunun sulamada kullanılması kesinlikle yasaktır”

Kuraklığın dikkat çekici boyutta olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca şu uyarılara yer verildi:

“Kuraklığın yaşandığı bu dönemde, suyun tasarruflu kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, özellikle kırsal mahallelerimize sağlanan içme suyunun, sayaçlardan geçse dahi sulamada kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi durumda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Benzer şekilde, kuraklık döneminde içme suyunun yeşil alanların sulanması, cadde ve sokakların temizlenmesi ve araçların yıkanmasında kullanılmaması gerekmektedir. Tüm hemşehrilerimizi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. İklim değişikliği ile mücadelede her birimizin sorumlulukları var. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Suyumuzu koruyalım, geleceğimizi güvence altına alalım. Tüm bu uyarılara rağmen aksi yönde davranış sergileyenlerin tespiti halinde yasal işlem uygulanacaktır.”