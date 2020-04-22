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Açıklama geldi: Bir mahalle daha karantinaya alındı!

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sindelli Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

2020-04-22 17:56:00 -
Açıklama geldi: Bir mahalle daha karantinaya alındı!

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Sindelli Mahallesi'nin 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte daha önce Soma ilçesinde 3, Turgutlu ilçesinde bir apartman, Demirci ilçesinde bir mahalle, bir sokak ve bir apartman ile Alaşehir ilçesinde 2 mahalle karantinaya alınmıştı.

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