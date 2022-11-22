Açıklama az önce yapıldı! CHP'de o il ve ilçe başkanları istifa edecek

Türkiye adım adım Haziran 2023 seçimlerine giderken, partiler de seçim takvimleri çerçevesinde hazırlıklarına başladı. İYİ Parti'den milletvekili olmak isteyen 16 il başkanı görevinden ayrılmasının ardından CHP de harekete geçti. CHP Merkez Yönetim Kurulu, 21 Kasım tarihli kararı uyarınca il ve ilçe başkanlarına çağrı yaptı.

Vekil adayı olmak isteyenlere istifa çağrısı

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzası taşıyan metinle; milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin 5 Aralık ile 26 Aralık arasında görevlerinden istifa etmeleri gerektiği duyuruldu. Belirlenen sürede aday adaylığı için il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde başkanları ve belde yönetim kurulu üyelerinin istifasını sunmaları istendi.

Partinin bilgisi olmadan atama yok

İstifa edenlerin yerine ise parti örgütü ve örgüt yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcılarının bilgisi olmadan herhangi bir seçim ya da atama yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.