Açıklama az önce geldi! Türkiye ile Libya anlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye kritik ziyaret

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bugün kabinesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik etti.

Dibeybe'ye Ankara ziyaretinde 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad da eşlik etti.

Ortak konular ele alınacak

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak konuların görüşüleceğini kaydetti.

Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerinin de ele alınacağını aktardı.

Ziyarette iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.