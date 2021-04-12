  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Açıklama az önce geldi! Türkiye ile Libya anlaştı
Dünya

Açıklama az önce geldi! Türkiye ile Libya anlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kardeş ülke Libya ile petrol ve doğal gaz alanında işbirliği yapma konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:14:00 -
Açıklama az önce geldi! Türkiye ile Libya anlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye kritik ziyaret

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bugün kabinesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik etti.

Dibeybe'ye Ankara ziyaretinde 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad da eşlik etti.

Ortak konular ele alınacak

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak konuların görüşüleceğini kaydetti.

Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerinin de ele alınacağını aktardı.

Ziyarette iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede beklenen oldu! Mısır gemiye el koydu
Dünya

Bölgede beklenen oldu! Mısır gemiye el koydu

Mısır Hükümeti, Süveyş Kanalı'ndaki geçişlerin durmasına sebebiyet veren "The Ever Given" gemisiyle ilgili tazminat talep ediyor. Sisi taraf..
Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.
Selimiye Camii'ne anlamlı mahya
Aktüel

Selimiye Camii'ne anlamlı mahya

Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Camii’nde, 4 asırlık mahya geleneği yaşatılıyor. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle kadim caminin eşsiz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay