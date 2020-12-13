Açıkladılar... Alişan ve Demet Akalın da sıraya girdi
Eşi Okan Kurt'un koronavirüs aşısı olmak istemediğini belirten Demet Akalın, Alişan'la birlikte aşı yaptıracağını söyledi.
Şarkıcı Demet Akalın, bir mobilya fuarı çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Bilindiği üzere koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından birçok isim aşıyı olmak üzere sıraya girmişti.
Şarkıcı Demet Akalın gönüllüsü olduğunu belirttiği aşıyla ilgili, "Sağlık Bakanlığı’na kendimi yazdırdım. Okan yaptırmak istemiyor. Biz Alişan ile gidip, yaptıracağız." dedi.