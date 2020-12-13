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Gündem Açıkladılar... Alişan ve Demet Akalın da sıraya girdi
Gündem

Açıkladılar... Alişan ve Demet Akalın da sıraya girdi

Eşi Okan Kurt'un koronavirüs aşısı olmak istemediğini belirten Demet Akalın, Alişan'la birlikte aşı yaptıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 19:16:00 -
Açıkladılar... Alişan ve Demet Akalın da sıraya girdi

Şarkıcı Demet Akalın, bir mobilya fuarı çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Bilindiği üzere koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından birçok isim aşıyı olmak üzere sıraya girmişti.

Şarkıcı Demet Akalın gönüllüsü olduğunu belirttiği aşıyla ilgili, "Sağlık Bakanlığı’na kendimi yazdırdım. Okan yaptırmak istemiyor. Biz Alişan ile gidip, yaptıracağız." dedi.

 

 

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