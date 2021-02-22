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Spor Açıkladı: Fenerbahçe'den teklif almadım
Spor

Açıkladı: Fenerbahçe'den teklif almadım

Başakşehir'in eski teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile ilgili iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 19:14:00 -
Açıkladı: Fenerbahçe'den teklif almadım

Dün oynanan Göztepe maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de ortalık karıştı. Fenerbahçe'de istenen oyunun ortaya konulamamasından dolayı taraftarlar teknik direktör Erol Bulut'u istifaya çağırmıştı. Fenerbahçe'de yapılan transferler beklentiyi yükseltirken oynanan oyun sürekli olarak eleştiriliyor.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk, bu sezon peş peşe alınan kötü sonuçlardan sonra Başakşehir'den istifa etmişti. Fenerbahçe'de Erol Bulut'la ilgili eleştiriler gündeme gelirken diğer yandan iddialar da ortaya atıldı. Bu iddialardan birisi de Okan Buruk adının Fenerbahçe ile anılması... Atılan iddialar sonrası Okan Buruk, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil" açıklamasını yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk daha önceki açıklamalarında bu sezon takım çalıştırmak istemediğini ve dinlenmek için zamana ihtiyaç olduğu ifade etmişti.

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